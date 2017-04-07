Детская игра приняла вызывающий ужас оборот

Капитан полиции Карин Садам, расследующая в Ляэнеской префектуры преступления против детей, сказала, что дети в предпертубератном периоде решили попробовать поиграть в «Правду и дело», по правилам которой играющий должен отвечать на вопросы, или вместо ответа выполнить какое-то задание: например, обежать вокруг дома, или сделать какой-то фокус руками. В этот раз задания оказались очень странными – с сексуальным подтекстом.

Информация об игре дошла до полиции, когда выяснилось, что идея играть в игру именно таким образом пришла к детям от взрослого, который и сам играл с ними.

Садам объяснила, что даже если ребенок понимает, что игра, в которой он задействован, безобразная, он не хочет нарушать правил.

«Есть дети, которые вкладывают в какие-то дела сексуальный подтекст из интереса. Найдется тот, кто не переходит границ, но будут и такие, кто будет делать это умышленно», - добавила капитан полиции.

Чаще всего близкие или знакомые

В качестве примера она привела случай, когда мальчик заставил совершать такие поступки младшую сестру, объяснив это скукой или интересом: «Он признал то, что сделал и запретил сестре об этом говорить, потому что боялся, что если правда выйдет, отец его, как обычно, побьет, - сказала Садам, по словам которой, на мальчика могла повлиять обстановка дома. – Об этом мальчике дома не заботились, и ребенок чувствовал, что он виноват во всем, что было плохого дома».

Садам сказала, что чаще всего преступления сексуального характера против детей совершают близкие или знакомые, обычно новый сожитель матери или отца, кто-то из семьи, поскольку у них установлены доверительные отношения с ребенком и таким образом проще влиять на жертву. Реже с сексуальным злоупотреблением связаны биологические родители.

Для того чтобы случившееся не вскрылось, преступник часто манипулирует ребенком, давая на его собственное, или благополучие его близких: «Например, говорится, что, значит, он больше не любит маму. Обесценивают, давят на самооценку ребенка. Говорят, что он сам хочет. Могут угрожать, если кто-то узнает об этой тайне, то взрослому придется уйти из семьи из-за ребенка, или прекратить общение с семьей, и ребенок больше не получит одного или другого».

При таком воздействии, насилие может продолжаться годами, при том, что внешне семейная жизнь будет казаться очень красивой.

Обычно использующий ребенка в сексуальном плане человек, не причиняет своей жертве физической боли: «Были случаи, когда чувствующему нехватку внимания или отсутствие заботы знакомому ребенку вдруг предлагают внимание, сближение и подарки, которые не могут казаться неприятными. Это может создать у ребенка впечатление, что там о ребенке заботятся. Если в доме ребенка царит насилие, и он чувствует, что ему там небезопасно, людям с дурными намерениями проще манипулировать таким ребенком».