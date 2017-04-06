Фото: в нарвском отделении полиции своих владельцев ждут велосипеды, мобильный телефон и детская коляска
6 апреля 2017 г., 21:09
В отделении полиции города Нарвы ждут своих хозяев ждут велосипеды, мобильный телефон и детская коляска, сообщается в Facebook.
Телефон Nokia был найден в Нарве 24 марта. 29 марта в Силламяэ были найдены велосипеды TREK и Chicago Leader. Четвертого апреля в Нарве была найдена детская прогулочная коляска Milli Go.
Владельцев изображенных на фото вещей просят связаться с полицией по телефону, 35 76132 или отправить электронное письмо по адресу olga.kullmaa@politsei.ee.
Фотографии найденных вещей можно посмотреть, если перейти по данной ссылке.