Фото: в нарвском отделении полиции своих владельцев ждут велосипеды, мобильный телефон и детская коляска

Телефон Nokia был найден в Нарве 24 марта. 29 марта в Силламяэ были найдены велосипеды TREK и Chicago Leader. Четвертого апреля в Нарве была найдена детская прогулочная коляска Milli Go.

Владельцев изображенных на фото вещей просят связаться с полицией по телефону, 35 76132 или отправить электронное письмо по адресу olga.kullmaa@politsei.ee.

Фотографии найденных вещей можно посмотреть, если перейти по данной ссылке.