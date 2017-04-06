По делу о теракте в Петербурге задержаны восемь человек

Она также назвала имена задержанных: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. Шестеро из них были задержаны в Санкт-Петербурге и двое - в Москве.

"В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь восстания" петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы. В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения", - резюмировала Петренко.

Ранее, 6 апреля, следственное управление СК по Санкт-Петербургу сообщило о задержании в городе восьмого подозреваемого в вербовке граждан в запрещенные в России террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали в Петербурге в основном выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлекали их в деятельность "Джебхат ан-Нусры", "Исламского государства" и иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

В настоящее время следователи проводят обыски по местам проживания подозреваемых, в частности, изымают исламистскую экстремистскую литературу. При этом на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метрополитене.

Накануне, 5 апреля, сайт СК сообщал о задержании седьмого вербовщика, незадолго до этого под стражу отправили шестерых подозреваемых. Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек. Более 50 пассажиров получили ранения. Как установили следователи, взрыв осуществил смертник. В тот же день на станции "Площадь Восстания" была найдена неразорвавшаяся самодельная бомба, ее вовремя обезвредили.