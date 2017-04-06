Президент призвала показать заботу и уважение к ветеранам

"Покажем, как мы заботимся об Эстонии. Заботимся о своих людях. Как проявляем уважение к ветеранам. Как хотим защитить свое государство. И все это можно сделать несколькими цветками. Чудесно просто — и так чудесно. Каждый синий цветок считается!"- передал слова Кальюлайд главный штаб Сил обороны.

При участии членов объединений Noored kotkad, Kodutütred и Naiskodukaitsed на площади Вабадузе были составлены Синий цветок и лозунг кампании "Anname au!". В мероприятии открытия кампании приняли участие представители Общества ветеранов Сил обороны и Эстонского общества раненых борцов, оркестр Сил обороны, ансамбль духовых инструментов обороны и группа народного танца Uppsar.

Благотворительная кампания, открывшаяся в четверг и проводящаяся четвертый год, призывает в знак поддержки ветеранов Сил обороны и Кайтселийта носить значки с синими цветками — доход от продажи этой символики будет направлен Эстонскому обществу раненых борцов на покупку тренажеров для людей с проблемами двигательного аппарата и установку этих тренажеров на Хаапсалуской набережной, на установку инвалифта к бассейну отделения восстановительного лечения Центральной больницы Ида-Вирумаа и на поддержку деятельности по развитию душевного здоровья мужчин MTÜ Peaasjad. Каждый цветок, созданный при посредстве фонда Hea Hoog руками людей с особыми духовными и психическими потребностями, является уникальным рукоделием.