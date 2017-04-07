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В сети смеются над очень своеобразным почерком врача

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Журналист с Latvijas Radio в своем Twitter опубликовал фотографию, которую ему прислали, рассказывает портал kasjauns.lv.

Данная фотография приобрела большую популярность в Twitter. Как поясняет журналист Томсон, это фото ему прислали с подписью «Описание травмотологом травмы в Екабпилской больнице», сообщает Rus.TVNET.

Факт, что именно врачи пишут так, что ничего не понятно, всем известен. Но здесь же ни одной буквы нет!

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