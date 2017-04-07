В сети смеются над очень своеобразным почерком врача

Данная фотография приобрела большую популярность в Twitter. Как поясняет журналист Томсон, это фото ему прислали с подписью «Описание травмотологом травмы в Екабпилской больнице», сообщает Rus.TVNET.

Факт, что именно врачи пишут так, что ничего не понятно, всем известен. Но здесь же ни одной буквы нет!