В сети смеются над очень своеобразным почерком врача
7 апреля 2017 г., 07:27
Журналист с Latvijas Radio в своем Twitter опубликовал фотографию, которую ему прислали, рассказывает портал kasjauns.lv.
Данная фотография приобрела большую популярность в Twitter. Как поясняет журналист Томсон, это фото ему прислали с подписью «Описание травмотологом травмы в Екабпилской больнице», сообщает Rus.TVNET.
Факт, что именно врачи пишут так, что ничего не понятно, всем известен. Но здесь же ни одной буквы нет!
Jēkabpils slimnīcas traumatologa traumas apraksts. Man atsūtīja pic.twitter.com/OSwrZgLGnc— aidis (@tomsons) April 5, 2017