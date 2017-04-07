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Тиллерсон оправдал ракетный удар по Сирии опасностью химатак

«Россия провалилась в Сирии»

Rus.Postimees.ee
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Рекс Тиллерсон в Южной Корее. | ФОТО: Reuters/Scanpix

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия «не смогла осуществить» предотвращение химических атак в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы не можем принять никакие утверждения от Москвы», — цитирует Тиллерсона портал Газета.ru со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Тиллерсона, Россия не смогла выполнить соглашение о ликвидации химического оружия в Сирии в 2013 году. Он заявил, что Москва была «либо соучастницей, либо неспособной выполнить это соглашение».

AP/SCANPIX

Позже он заявил, что одной из целей нанесения ракетного удара по авиабазе сирийских ВВС было предотвращение химических атак на Соединенные Штаты, сообщает Интерфакс.

"Очевидно, что одной из реальных опасностей, которую мы наблюдем в Сирии, является то, что раз такой вид оружия имеется в наличии, то есть возможность попадания его в руки тех, кто может доставить его к берегам Америки и угрожать американскому народу", - сказал он журналистам.

Это, по мнению Тиллерсона, возможно, поскольку ситуация в Сирии хаотична, идет гражданская война, действуют ИГ и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

Все это обусловило нанесение ракетного удара по авиабазе, "который мы считаем целесообразным", сказал госсекретарь. "По нашему мнению, удар является уместным, поскольку он был нанесен по объектам, с которых была предпринята последняя химическая атака", - подчеркнул он.

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