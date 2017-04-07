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Вопиющий случай: турист ударил ногой служительницу храма

Rus.Postimees.ee
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Храм. Фото иллюстративное. | ФОТО: AFP / Scanpix

3 апреля в храме Новостроенской староверской общины случился инцидент, в котором пострадала служительница, продающая свечи.

В храм вошел иностранный турист, в руках у него был камера – мужчина намеревался произвести съемку. На улице его дожидалась спутница, сообщает портал Rus.TVNET.

Между пожилой женщиной и туристом вспыхнул неожиданный конфликт. Как известно, в старообрядческих моленных съемка не приветствуется. О запрете вести видеозапись предупреждает соответствующая надпись.

Турист не подчинился требованию свечницы прекратить съемку, после чего женщина начала теснить гостя к выходу.

Мужчина оттолкнул служительницу – она упала, зацепив сумку туриста, у которой оторвалась ручка, после чего свечница получила удар ногой. Конфликт завершился тем, что непрошеные гости покинули храм, а женщина была доставлена в больницу, где у нее зарегистрировали побои.

Согласно официальной информации, которая имеется в распоряжении правоохранительных органов, по факту случившегося начато административное делопроизводство.

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