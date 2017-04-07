Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН из-за удара США по Сирии
7 апреля 2017 г., 08:13
Россия потребует срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с ударом США, нанесенным по аэродрому в Сирии. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает РИА «Новости».
«Россия, прежде всего, потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН», — сказал он, сообщает Газета.ru.
Также он заявил, что этот удар может подорвать усилия по борьбе с терроризмом в Сирии.
«Я не исключаю, что это будет очень нехорошим примером для вооруженной оппозиции в Сирии, что это может поставить под вопрос достигнутые договоренности с оппозицией, в том числе в Женеве», — отметил он.