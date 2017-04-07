Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Полиция обратилась к шиномонтажным мастерским с важным призывом

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Шиномонтажная мастерская. Иллюстративное фото. | ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Департамент полиции и погранохраны совместно с Эстонским Шинным союзом (Eesti Rehviliit) начинают кампанию "Устанавливаю надежные шины!" и призывает присоединиться к этому начинанию все шиномонтажные мастерские, которые устанавливают на автомобили качественные, надежные и неповрежденные покрышки.

По словам руководителя службы дорожного движения Пыхьяской префектуры Хенри Мурумаа, цель кампании – обратить внимание на то, чтобы водители использовали надежные и качественные шины.

„Автомобиль не сможет затормозить, если на шинах ничего не осталось от рисунка протектора. Площадь соприкосновения шины с дорогой – не больше размера обычного смартфона, и если это соприкосновение идет еще и посредством очень стертой шины, то страдает как ускорение, торможение и общая управляемость автомобилем. Шины – это очень важная деталь автомобиля", – сказал Мурумаа.

Нельзя недооценивать опасность, которую представляет собой использование некачественных шин.

"Использование изношенных шин на дороге так же опасно, как пьяный водитель или превышение скорости. В случае возникновения неожиданной ситуации на дороге мы можем вовремя среагировать, но некачественные шины не позволят затормозить быстро и безопасно", – сказал Мурумаа.

"В своей работе я, к сожалению, видел немало ДТП, в которых изношенные шины были причиной потери управления над автомобилем, наездов сзади на другое транспортное средство или выезда с дороги".

По словам представителя Эстонского Шинного Союза Каура Куурме, к этой кампании могут присоединиться все шиномонтажные мастерские, которым небезразлично, какие покрышки они устанавливают своим клиентам.

"Если клиент приходит с летней резиной, остаточная глубина протектора которой, например, составляет менее 2 мм, то участвующая в кампании мастерская такие шины на автомобиль  устанавливать не  будет, потому что такая шина на мокром дорожном покрытии может быть опасна. Например, длина тормозного пути в летнее время на мокрой дороге у автомобиля с шинами глубиной рисунка протектора в 3 мм в среднем на 37 метров короче, чем у автомобиля, с шинами глубиной рисунка протектора 1,6 мм", – сказал Куурме.

Наверх