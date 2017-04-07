Путин назвал атаку США на Сирию агрессией

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - сказал Песков, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Кремля, российский президент считает американский удар по Сирии попыткой отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в ходе операций в Ираке.

"Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", - сообщил Песков.