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Путин назвал атаку США на Сирию агрессией

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Rus.Postimees.ee
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Владимир Путин. | ФОТО: katerina Shtukina/Sputnik/scanpix

Президент России Владимир Путин считает атаку Соединенных Штатов на объекты в Сирии агрессией против суверенного государства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - сказал Песков, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Кремля, российский президент считает американский удар по Сирии попыткой отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в ходе операций в Ираке.

"Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", - сообщил Песков.

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