Эркки Баховски: США нарушили международное право

Баховски отметил, что удар по Сирии стал для него неожиданностью. «Трамп говорил о том, что, как внешняя, так и внутренняя политика Обамы провалилась», - отметил аналитик, добавив, что теперь новый президент США планирует завершить то, что Обама не довел до конца, сообщает Postimees.ee.

При этом Баховски считает, что действия Трампа противоречат международному праву, так как соответствующей резолюции ООН о начале боевых действий против Башара Асада не было.

«Этим было нарушено международное право, так как резолюции ООН по атаке Сирии не было», - сказал он.