Михкельсон: Трамп отвечает на военные преступления быстро и решительно

«Химическое оружие, которое режим аль-Асада на этой неделе вновь использовал против своего народа, в результате чего, по последним данным, погибло более 100 человек, был отчетливым вызовом, брошенным новой администрации США», - сказал Михкельсон BNS.

Он напомнил 2013 год, когда бывший президент США Барак Обама выступил со своим известным заявлением о «красной линии». Обама заявил, что США вмешаются, если Асад применит против своего народа химическое оружие, но когда президент Сирии в очередной раз так поступил, США не сделали ничего.

«А теперь, когда произошло нападение, фактически военное преступление, то все ждали как президент США Дональд Трамп ответит на подобные действия в Сирии. Вопрос был в том, пойдет ли он дальше простой критики в адрес Обамы. Ведь Трамп упрекал Обаму в том, что именно прошлый президент США был виноват в том, что у Асада появилась та сила, которой он сейчас обладает в Сирии», - сказал Михкельсон и добавил, что теперь все увидели, что Трамп отвечает на военные преступления быстро и решительно.

По словам Михкельсона, после произошедшего прошлой ночью ракетного обстрела изменились и отношения между США и Россией.

«Та надежда, которую Трамп испытывал непосредственно после выборов президента США, что США хотели бы создать нормальные отношения с Россией, на данный момент превратилась в понимание, что США и Россия все же совершенно противоположны друг другу. Атака США на Сирию делает отношения между Россией и США гораздо более критическими. Можно предположить, что Россия решительно поднимет тему международного права, но, как мы знаем, представитель вооруженных сил США проинформировал Россию перед самым нападением», - сказал Михкельсон.

По его словам, международная ситуация в области политики безопасности принципиально изменилась. «Впервые с 2011 года, когда аль-Асад развернул в Сирии гражданскую войну против своего народа, США вмешались столь решительным образом. Интересно будет увидеть, каким станет ответ России. Один из рисков заключается в том, что Россия сформировала очень сильные возможности противовоздушной обороны в Сирии. Они не сработали во время ночного обстрела, но теперь важно, чтобы теперь Россия в качестве наказания не сбила какой-нибудь самолет ВВС США», - сказал Михкельсон.