Миксер: решительные действия США могут быть выгодными для Эстонии

«То, что США быстро реагируют на происходящее в мире, является положительным сигналом и для нас», - сказал Миксер BNS в пятницу утром.

«Нужно учитывать, что речь идет об очень быстрой реакции и она отличается от того, что различные представители США говорили всего пару дней назад. Если посол [при ООН ] Никки Хейли несколько дней назад сказала, что прямой целью американцев больше не является смена режима Башара аль-Асада, то теперь химическая атака заставила президента Трампа крайне быстро сориентироваться. Это несомненно подает всем тем, кому придется столкнуться с администрацией Трампа в различных кризисах, сигнал, что он может реагировать внезапно и решительно. И это, с нашей точки зрения, не является плохим сигналом», - сказал министр.

Важнее, тем не менее, вопрос, что будет дальше и как отреагируют поддерживающие сирийский режим силы, добавил Миксер.

В том, что касается сирийского конфликта в широком смысле, сейчас необходима всеобъемлющая стратегия. Отдельных ударов — какими бы сильными они ни были — недостаточно для окончательного разрешения этого конфликта. И сейчас нет оснований надеяться, что [президент Сирии ] Башар аль-Асад теперь сдастся, - сказал Миксер. - Теперь нужно быстро выступить с серьезной широкомасштабной стратегией в военном и политическом плане».

«Сейчас мы ждем ответов из зарубежного мира. Прежде всего реакции сторон сирийского конфликта, а во-вторых, конечно, долгосрочного плана со стороны Америки и союзников», - добавил министр.

«Вопрос прежде всего в ответе Башара аль-Асада и его сторонников», - добавил Миксер.