Очевидцы сообщают о множестве раненых мирных жителей после удара США по авиабазе в Сирии

В частности, один из очевидцев направил в Твиттер телерадиокорпорации сообщение, в котором говорится: "Жители населенных пунктов возле базы "Шайрат" свидетельствуют о том, что кареты скорой помощи курсируют без остановок. Множество раненых. Люди, у кого есть машины, предлагают помощь".

Также в Твиттер поступило сообщение от того же автора, который беседовал с солдатами авиабазы: "Времени для того, чтобы попасть в укрытие, у нас не было. Мы спали и проснулись в ужасе после взрыва первой ракеты".

Как ранее сообщило агентство AP со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази, нанесенный США ракетный удар по сирийской авиабазе, по последним данным, привел к гибели трех военнослужащих и двух мирных жителей. Кроме того, еще семь человек получили ранения.