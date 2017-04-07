ИГ перешло в наступление после удара США

В сообщении отмечается, что боевые действия ведутся недалеко от аэродрома "Шайрат", который подвергся американскому ракетному удару, сообщает Интерфакс.

Террористы напали на ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) сирийских правительственных войск близ одного из стратегически важных населенных пунктов, но пока не добились существенных успехов.

При этом, как отмечает "Аль-Масдар", в ближайшие часы ситуация может измениться в пользу террористов, так как военнослужащие после американского массированного удара по аэродрому, не могут рассчитывать на поддержку с воздуха.

Кроме того, издание подчеркивает, что аэродром "Шайрат" до сих пор играл ключевую роль в операциях сирийских правительственных сил против ИГ, так как находится в относительной близости от фронтов в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора.