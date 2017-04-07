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ИГ перешло в наступление после удара США

Rus.Postimees.ee
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Экстремисты из ИГИЛ | ФОТО: Scanpix

Боевики из группировки ИГ перешли в наступление в пятницу утром в восточной части сирийской провинции Хомс, сообщает арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники в Сирии.

В сообщении отмечается, что боевые действия ведутся недалеко от аэродрома "Шайрат", который подвергся американскому ракетному удару, сообщает Интерфакс.

Террористы напали на ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) сирийских правительственных войск близ одного из стратегически важных населенных пунктов, но пока не добились существенных успехов.

При этом, как отмечает "Аль-Масдар", в ближайшие часы ситуация может измениться в пользу террористов, так как военнослужащие после американского массированного удара по аэродрому, не могут рассчитывать на поддержку с воздуха.

Кроме того, издание подчеркивает, что аэродром "Шайрат" до сих пор играл ключевую роль в операциях сирийских правительственных сил против ИГ, так как находится в относительной близости от фронтов в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора.

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