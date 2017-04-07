Глава Госдумы: такой же предлог США использовали для войны в Ираке

"Надо исходить из того, что эти авиаудары нанесены по суверенному государству - члену ООН, и это акт агрессии со стороны США; причем агрессии по абсолютно надуманным предлогам", - заявил журналистам в пятницу Володин.

По его словам, все помнят - такого же рода предлог был использован для того, чтобы развернуть военные действия в Ираке. "Страны нет, люди в нищете, снаряды рвутся там и сегодня, химоружия в результате не нашли; сказали, что была ошибка", - заявил спикер.

Эта ошибка стоила десятка и сотен тысяч жизней, добавил он.

То же самое, полагает Володин, может произойти и в Сирии. "Поэтому нужно делать все, чтобы не допустить такого сценария", - подчеркнул он.