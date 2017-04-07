Галерея: из-за запаха газа оцепили железнодорожный вокзал в Нарве

На место выехало несколько спасательных команд, в том числе спасатели из Кохтла-Ярве. Железнодорожный вокзал и пешеходный мост оцепили. Как сообщил корреспондент Rus.Postimees с места событий, оцепление длилось около 40 минут, на месте было большое количество спасательных машин.

Как рассказал руководитель спасательных работ, была проведена тщательная проверка, в ходе которой сообщение об утечке газа не подтвердилось. В 9.55 оцепление было снято.