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Галерея: из-за запаха газа оцепили железнодорожный вокзал в Нарве

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Rus.Postimees.ee
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Сегодня после 9 утра в Кризисный центр поступило сообщение о том, что в Нарве в районе железнодорожного вокзала чувствуется запах газа.

На место выехало несколько спасательных команд, в том числе спасатели из Кохтла-Ярве. Железнодорожный вокзал и пешеходный мост оцепили. Как сообщил корреспондент Rus.Postimees с места событий, оцепление длилось около 40 минут, на месте было большое количество спасательных машин.

Как рассказал руководитель спасательных работ, была проведена тщательная проверка, в ходе которой сообщение об утечке газа не подтвердилось. В 9.55 оцепление было снято.

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