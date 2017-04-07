Россия приостанавливает действие меморандума, заключенного с США

"В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб. Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", - охарактеризовало ситуацию российское внешнеполитическое ведомство.

МИД РФ отметил, что США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Также в заявлении указывается на то, что само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым и ничем не обоснованным нарушением международного права. "Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии. Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", - говорится в заявлении.

Россия заявила о своем несогласии с нелегитимными действиями против законных сирийских властей, которые в течение длительного времени ведут непримиримую войну с международным терроризмом.

"В обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие. У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами. Соответствующие выводы были сделаны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). За последние годы данная организация проинспектировала практически все объекты, которые имели или могли иметь отношение к военно-химической программе в Сирии. Что касается Идлиба, то там террористы занимались производством начиненных отравляющими веществами фугасов для последующего использования в Сирии и Ираке. Ликвидация этого производства была осуществлена в результате военной операции сирийских ВВС", - указывается в заявлении.

С точки зрения российского МИДа, США делают вид, что не понимают очевидных вещей: "Они закрывали глаза на применение террористами химоружия в Ираке, о чем официально сообщал Багдад. Они отмахиваются от запротоколированных документов о применении химоружия террористами в Алеппо. Таким образом можно только потворствовать международному терроризму, усиливать его и ожидать новых атак с применением средств массового поражения".

По мнению российской дипломатии, военная акция США призвана отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа. Российская сторона утверждает при этом, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно: "Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы".

В связи с этим российская сторона объявила о том, что приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США, призвав Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.