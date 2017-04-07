Эксперт: Россия будет избегать прямой военной конфронтации с США в Сирии

"Мы куда более ответственная страна, и будем любыми средствами избегать прямой конфронтации, потому что она чревата самыми тяжелыми и непредсказуемыми последствиями", - сказал Модестов.

Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны могли бы быть использованы в случае необходимости, однако их недостаточно для прикрытия всей территории Сирии.

"Прикрыта база в Хмеймиме, пункт ВМФ в Тартусе. Возможно, будет расширена зона прикрытия воздушного пространства над Дамаском, где есть наше посольство и другие учреждения, но всю территорию мы не закроем", - сказал эксперт.

Он напомнил, что у американских военных есть полные сведения о том, где находятся российские вооруженные силы, и заявил, что ситуацию необходимо разрешать на основе политического диалога.

"Эту ситуацию можно менять только политическим и дипломатическим путем, очень надеюсь, что наше руководство предпримет все решительные и быстрые шаги для того, чтобы убедить мировое сообщество и администрацию Белого дома в том, чтобы они не спешили с подобными действиями и понимали, какая мера ответственности ложится в таком случае", - заявил Модестов.

Действия США, считает вице-президент РАВН, подвергают угрозе жизни российских военных, кроме того, он полагает, что российские системы контроля зафиксировали пуски.

"Люди были в укрытиях, хотя сирийская сторона сообщает о жертвах. Российские специалисты были первыми, кто об этом узнал, я уверен. Предупреждение было дано для того, чтобы могли укрыться люди. Естественно, что технику вывести невозможно, если она была на открытых стоянках. Ну хорошо, сирийцы перенесут свои наиболее ценные борты в тот же Хмеймим, что, по Хмеймиму будут наноситься удары?" - сказал Модестов.

По его мнению, решение об ударе было продиктовано не реальной военной необходимостью, а политическими мотивами. "Очень хотелось Трампу продемонстрировать свою независимость, решительность в действиях. Этого, прежде всего, добивались военные. Это серьезный вызов для России", - сказал эксперт.

Он отметил, что в действиях США отсутствует логика, так как они нанесли удар по базе, где, по их мнению, может находиться химическое оружие, что чревато заражением территории.

"Безобразное с точки зрения международного права, практической целесообразности и этики действие, которое выдает в Трампе пока что неопытного политика", - заявил Модестов.