Чаще всего от службы в армии освобождают призывников Таллинна, Кохтла-Ярве и Валга

Аномалия вскрылась в середине февраля этого года, когда министерство вместе с KRA впервые за 15 лет сравнили работу медицинских комиссий.

В Эстонии работают 14 медицинских комиссий, по одной в каждом уезде. Их задача, согласно общему постановлению, состоит в том, чтобы оценить годность призывника к срочной службе. И хотя правила для всех едины, получается, что подход врачей различается кардинально.

Данные показывают, что как в 2015, так и в 2016 году больше всего призывников было признано годными в хаапсалуской, йыгеваской и раквереской медицинскими комиссиями KRA.

И напротив, меньше всего молодых людей, отвечающих требованиям по состоянию здоровья для службы в армии медицинские комиссии Кохтла-Ярве, Валга и Таллинна.

Министерство обеспокоено большими, местами многократными различиями, в зависимости от места нахождения. Например, в прошлом году в Хаапсалу годными для прохождения срочной службы были признаны 48 процентов молодых людей, а в Курессааре всего четверть обследованных.

Тот же диагноз, другое решение

Различия становятся еще большими, если углубиться в диагнозы. Самым распространенным диагнозом, на основании которого освобождают от срочной службы, являются психические и поведенческие расстройства. Если медицинская комиссия Раквере из 310 испытывавших расстройства призывников признала временно или постоянно негодными 45 процентов из них, то, например, раквереская комиссия, оценив 80 призывников, освободила от армии 89 процентов из них.

«Я не могу сказать, что эти обобщения нормальны. Логика говорит, что если постановление то же, врачи те же, а парень из Таллинна в среднем не является более больным, чем парень из Кохтла-Ярве, то и результат в плане комиссий должен быть одинаковым», - сказал руководитель отдела службы в вооруженных силах министерства Пеэтер Куймет.

Забегая вперед нужно сказать, Министерство обороны не обвиняет комиссии в плохой работе и не предъявляет подозрения в том, что в некоторых регионах Эстонии избежать службы в армии можно при помощи коррупции.

По словам Куймета, причина, скорее всего, проста. В медицинские комиссии KRA входят около 80 врачей, которые обычно работают в местной больнице и многие годы заседают в комиссии.

«Если они привыкли применять постановление о требованиях к состоянию здоровья конкретным образом, что они и будут это делать, поскольку до сегодняшнего дня никто никаких проверок не проводил», - сказал Куймет. Таким образом, вообще не понятно, как долго подобные различия в оценивании призывников имелись. Он отметил, что посыпать голову пеплом тут нужно как министерству, так и KRA.

Врачи-специалисты выдают справки

Вторая причина заключается в том, что закон не позволяет комиссиям просматривать историю болезней призывника. Это позволяет призывнику, желающему откосить от армии, напридумывать себе разных болезней, или предоставить справку от врача-специалиста, которую комиссии очень сложно проверить. «Мы не верим, что это происходит массово, но у нас есть подозрение, что за пределами нашей системы есть врачи-специалисты, которые такие справки запросто выдают», - сказал Куймет.