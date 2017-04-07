Тюйр: США подтвердили свою способность оставаться мировым полицейским

По словам Тюйра, ракетный обстрел сирийской авиабазы со стороны США обладает двояким значением. «В широком геостратегическом плане США вновь подтвердили, что способны играть роль так называемого "мирового полицейского". То есть они способны, готовы и намерены проводить и односторонние операции, если понадобится», - сказал Тюйр BNS.

«С другой стороны, вопрос в том, насколько это соответствует международному праву и соответствует ли. Здесь несомненно много неоднозначного, а мы как небольшое государство должны очень твердо придерживаться международного права, - сказал Тюйр. - Поскольку США сделали это без мандата от ООН, любые события, любые односторонние действия, военные акции, проведенные без мандата от ООН, с нашей точки зрения являются негативными».

В том, что касается поведения России, Тюйр предпочитает вместо слов оценивать действия. «Слова действительно содержат резкое осуждение и могли бы означать, что это хрупкое подобие сотрудничества между Россией и США может прерваться, но реальность такова, что мы этого не знаем, - сказал Тюйр. - Мы узнаем только когда Россия сделает "настоящий" ход. Если она ответит таким же образом, каким-либо военным методом, фигурально выражаясь, собьет самолет США, это будет один сценарий. Если она поступит иным образом, это будет другой сценарий».