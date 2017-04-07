Вакра: столичной системе вывоза мусора необходим рестарт

Из Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Нымме мусор не вывезен. Обеспокоенные жильцы и представители квартирных товариществ оборвали телефон Таллиннского центра переработки отходов. Ответственный за сложившуюся ситуацию вице-мэр Сарапуу не отвечает ни на звонки, ни на письма. Отчаявшись, люди обращаются к журналистам и даже к депутатам парламента.

Личные связи вице-мэра Арво Сарапуу с фирмой по вывозу мусора привели к беспорядку, кучи мусора лишь продолжают расти в разных частях города. Советую мэрии нажать на кнопку «рестарт» прежде, чем наши жители утонут в море мусора.

Я по-прежнему убежден, что открытый и честный тендер на вывоз мусора, где у всех будут равные возможности, обеспечит лучший результат. Цель – лучшее качество и более низкая цена. Если подозрения в коррупции к Департаменту окружающей среды слишком серьезны, что нельзя провести честный конкурс на лучшую фирму по вывозу мусора и защитить интересы горожан, то нужно делегировать эту задачу Коммунальному департаменту, который на данный момент способен организовать честную, корректную и прозрачную систему вывоза мусора. Кроме того, при заключении договоров с фирмами по вывозу мусора, необходимо поставить условие, чтобы все соглашения были бы открыты и доступны для горожан.