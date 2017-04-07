Война в Сирии: кто с кем воюет?

Конфликт в Сирии продолжается уже шесть лет. В течение этого времени убиты 465 000 сирийцев, более миллиона получили ранения и 12 миллионов человек – половина прежнего населения страны – были вынуждены бежать с родины.
Начало конфликта
В 2011 году, в результате Арабской весны, были свергнуты главы Туниса и Египта. В марте народные волнения начались и в Сирии.
Антиправительственный митинг в городе Хама. The New York Times/Scanpix
Религиозный раскол
Религиозное меньшинство решило поддерживать Асада, поскольку семья Асадов и государственные службы безопасности принадлежат к числу подгрупп религиозных меньшинств. Самая многочисленная в стране религиозная группа – сунниты, к которым относится и большинство оппозиционных борцов.
Религиозный раскол просматривается и в поддержке иностранных государств: Иран с большинством шиитов поддерживает Асада, как и базирующаяся в Ливане Хесбола; суннитские Турция, Катар, Саудовская Аравия и другие - поддерживают мятежников.
Внешнее влияние
Вмешательство иностранных государств в гражданскую войну в Сирии сыграло очень большую роль. Международная коалиция под руководством США бомбит зоны арабского и левантийского Исламского государства (ИГИЛ) с 2014 года.
Военные США в Сирии. AP/Scanpix
В сентябре 2015 года Россия начала атаку на «террористические группировки» в Сирии, в число которых входят, как ИГИЛ, так и поддерживающиеся западными союзниками группировки мятежников. Защищая позиции Асада, Россия стала и государственным военным советником.
Многие арабские государства, в том числе, Турция, снабдили вооружением и необходимыми средствами группировки мятежников.
Многие участники конфликта прибыли из зарубежных стран: в рядах ИГИЛ можно встретить представителей со всего мира. На стороне Асада воюют члены Хесбола из Ливана, а также солдаты из Ирана и Афганистана.
Распределение сил в Сирии по состоянию на март. Красным обозначены правительственные войска Сирии; черным - зоны ИГИЛ, желтым - зоны курдов; темно-синим - Джабхат Фатх аль-Шам; бледно-зеленым - группировки мятежников; красно-черным - спорные территории, зоны Турции с турками; лиловым - силы США; серым - малозаселенные регионы. Источник: Institue for the Study of War
Рагга
В марте прошлого года коалиция под управлением США начала атаки на находящийся в руках ИГИЛ город Рагга, расположенный на севере Сирии, чтобы ограничить и отрезать от дорог снабжения с провинцией Дейр-эз-Зор, являющейся оплотом радикалов.
США поддерживают и бойцы Демократических сил Сирии (SDF), в которые входят курды-члены YPG, а также фракции арабов, Сирийские воины-христане и подразделения туркменов.
Операции в Рагге продолжаются.
Алеппо
В декабре прошлого года сирийская армия сообщила, что Алеппо полностью отобран из рук мятежников. Правительственные войска использовали в регионах, находящихся в руках мятежников Алеппо химическое оружие.
Мятежники северной части Сирии создали коалицию, чтобы сохранить военный контроль над провинцией Илдиби, восточной частью провинции Алеппо и над частью провинции Латакия.
Сейчас, кроме Алеппо правительственные войска контролируют столицу – Дамаск, ряд территорий южной Сирии и Дейр-эз-Зор, территорию на границе Сирии с Ливаном и побережье на северо-западе.
Вся остальная территория поделена между группировками мятежников, ИГИЛ и курдами.
Начиная с марта, участилась борьба за Дамаск и окрестности города. По данным ООН, около 300 000 людей нуждаются в гуманитарной помощи.
Группировки мятежников
Группировки мятежников продолжают борьбу за власть и довольно часто их военная деятельность направлена друг против друга. Армия свободной Сирии за время войны ослабела, исламские группировки, вроде Фронта аль-Нусра, который присягнул в верности аль-Каеда, напротив, усилились. В июле прошлого года, лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани сообщил, что группировка сменила свое название на Джабхат Фатх аль-Шам.
В 2013 году, после захвата больших территорий в Ираке и Сирии, ИГИЛ расширился, но в последние годы они потеряли примерно четверть своих территорий.
Действующие в северной части Сирии мятежники-курды поддерживают на подконтрольных себе территориях идею создания самостоятельного государства. Это обеспокоило Турцию, которая боится, что с увеличением контроля, больших прав начнет требовать и турецкая община курдов. Турция осуществляет авианалеты на территории курдов.
В августе прошлого года войска и частные формирования Турции в сотрудничестве со Армией свободной Сирии начали антиигиловскую операцию «Щит Евфрата», чтобы освободить приграничный город Джераблус, имеющий стратегическое значение. Речь идет о первой наземной военной операции Турции с момента начала сирийского конфликта.
Операцию Турция закончила в прошлом месяце, но премьер-министр Бинали Йылдырым дал понять, что в будущем есть планы о проведении возможных межграничных операций. Турция отправила в Сирию свои танки и самолеты, чтобы поддержать деятельность Армии свободной Сирии в сдерживании ИГИЛ у границ и предотвращении деятельности курдских мятежников.
Влияние на зарубежные страны
Влияние сирийской войны ощущается и за пределами границ государства. В Ливане, Турции и Иордании находятся миллионы военных беженцев, многие из которых для получения лучших условий пытаются попасть в Европу.
И военная деятельность перешла через границу в Ливан, внеся свой вклад в дальнейшую политическую поляризацию. Многочисленные мирные переговоры до сих пор не положили конца военной деятельности.