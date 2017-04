Война в Сирии: кто с кем воюет?

Начало конфликта

В 2011 году, в результате Арабской весны, были свергнуты главы Туниса и Египта. В марте народные волнения начались и в Сирии.

Антиправительственный митинг в городе Хама. The New York Times/Scanpix

Религиозный раскол

Религиозное меньшинство решило поддерживать Асада, поскольку семья Асадов и государственные службы безопасности принадлежат к числу подгрупп религиозных меньшинств. Самая многочисленная в стране религиозная группа – сунниты, к которым относится и большинство оппозиционных борцов.

Религиозный раскол просматривается и в поддержке иностранных государств: Иран с большинством шиитов поддерживает Асада, как и базирующаяся в Ливане Хесбола; суннитские Турция, Катар, Саудовская Аравия и другие - поддерживают мятежников.

Внешнее влияние

Вмешательство иностранных государств в гражданскую войну в Сирии сыграло очень большую роль. Международная коалиция под руководством США бомбит зоны арабского и левантийского Исламского государства (ИГИЛ) с 2014 года.

В сентябре 2015 года Россия начала атаку на «террористические группировки» в Сирии, в число которых входят, как ИГИЛ, так и поддерживающиеся западными союзниками группировки мятежников. Защищая позиции Асада, Россия стала и государственным военным советником.

Многие арабские государства, в том числе, Турция, снабдили вооружением и необходимыми средствами группировки мятежников.

Многие участники конфликта прибыли из зарубежных стран: в рядах ИГИЛ можно встретить представителей со всего мира. На стороне Асада воюют члены Хесбола из Ливана, а также солдаты из Ирана и Афганистана.

Распределение сил в Сирии по состоянию на март. Красным обозначены правительственные войска Сирии; черным - зоны ИГИЛ, желтым - зоны курдов; темно-синим - Джабхат Фатх аль-Шам; бледно-зеленым - группировки мятежников; красно-черным - спорные территории, зоны Турции с турками; лиловым - силы США; серым - малозаселенные регионы. Источник: Institue for the Study of War