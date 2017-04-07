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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Варну за 182 евро!

Rus.Postimees.ee
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Летний отдых в Болгарии. | ФОТО: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная с 209 евро

Туда-обратно из Таллинна в Варну начиная со 182 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная со 133 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 523 евро

Туда-обратно из Риги на Мальорку начиная с 98 евро

Туда-обратно из Риги в Братиславу (вместе с проживанием) начиная со 152 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Сенегал начиная с 335 евро

Туда-обратно из Стокгольма на Мадейру начиная с 62 евро

Туда-обратно из Лондона в Руанду начиная с 415 евро

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