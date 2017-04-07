Олланд и Меркель: Асад сам виноват в том, что США нанесли удар по его базе

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу утром по телефону ситуацию в Сирии и пришли к выводу, что сирийский президент Башар Асад сам виноват в том, что США нанесли ракетный удар по одной из его авиабаз.