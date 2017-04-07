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Олланд и Меркель: Асад сам виноват в том, что США нанесли удар по его базе

BNS / Интерфакс
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Франсуа Олланд и Ангела Меркель. | ФОТО: Scanpix

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу утром по телефону ситуацию в Сирии и пришли к выводу, что сирийский президент Башар Асад сам виноват в том, что США нанесли ракетный удар по одной из его авиабаз.

"Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Постоянное использованием им химического оружия и совершение массовых убийств не могут оставаться безнаказанными", - говорится в коммюнике, выпущенном лидерами ФРГ и Франции по итогам разговора.

Олланд и Ангела Меркель призывают мировое сообщество работать над политическим решением сирийского кризиса.

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