Мечты и реальность: планировали роскошную дорогу, а получилось как всегда

Департамент шоссейных дорог обосновал необходимость строительства четырехполосного шоссе тем, что имеющаяся сейчас дорога между Йыхви и Нарвой извилиста и опасна: за последние 15 лет почти на каждом ее километре произошла как минимум одна авария, некоторые ДТП были со смертельным исходом.

Однако сейчас Департамент шоссейных дорог передумал и проектирует между Йыхви и Нарвой шоссе 2+1.

По данным Департамента шоссейных дорог, на отрезке Йыхви-Силламяэ плотность движения в прошлом году составляла 6500 – 7500 машин в сутки, а на отрезке Силламяэ-Нарва – 5500 – 7500 машин в сутки. По оценке руководителя отдела планирования Департамента шоссейных дорог Андреса Урма, исходя из плотности потока движения строительство четырехполосного шоссе нерентабельно. Вариант шоссе 2+1 почти наполовину дешевле.

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