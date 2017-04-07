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Цахкна: Трамп обозначил в Сирии «красные линии»

BNS
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Maргус Цахкна. | ФОТО: Sander Ilvest

По мнению министра обороны Маргуса Цахкна, президент США Дональд Трамп воздушным обстрелом в Сирии вновь обозначил «красные линии» США в иностранной политике.

«Это было очень четким возобновлением политики "красных линий". Применение химического оружия никогда не одобрялось», - сказал Цахкна в пятницу, выступая в прямом эфире Postimees.

«Произошедшее этой ночью показывает, что определенные границы, определенные линии не дают перейти противнику, за них не пускают ни Россию, ни Асада», - сказал Цахкна. По его словам, это подтверждает, что статья номер 5 договора НАТО действует, что Запад реагирует, когда его противники переходят границы. «Это ясная для нас ситуация», - подчеркнул Цахкна.

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