Нефть обновила 4-недельные максимумы после удара США по авиабазе в Сирии

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,33 за баррель, на 0,6 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Reuters.

"Цены нефть тут же подскочили более чем на два процента после запуска ракет США", – сказал Джеффри Хэлли из OANDA. По его словам, ракетные удары США могут иметь серьёзные последствия для нефтяных рынков.

Сирия не может похвастаться большими объемами нефтедобычи, но ее расположение на Ближнем Востоке и союз с крупнейшими производителями сырья усилили опасения распространения конфликта, что, в свою очередь, может грозить перебоями в поставках.

"Чем ответят Иран и Россия - одни из крупнейших производителей нефти в мире и верные союзники (президента Сирии) Башара Асада? День покажет", – сказал Хэлли.