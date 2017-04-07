Банк Эстонии: рост акцизов в ближайшее время взвинтит цены еще больше

Примерно половину, то есть 2% от подорожания продуктов составило повышение алкогольного и табачного акциза в начале этого года, сказал Перт.

Поскольку предприятия приобрели в конце прошлого года большие складские излишки, до сих пор акцизы медленнее влияли на изменение потребительских цен, чем в прошлом году. “Поэтому можно предположить, что рост акцизов будет влиять на потребительские цены и в ближайшие месяцы”, - сказал он.

В то же время ценовое давление на мировом рынке в марте несколько уменьшилось и это отразилось на эстонских потребительских ценах. Например, удешевление нефти непосредственно сказалось на ценах в Эстонии: моторное топливо за месяц подешевело на 1,3%.

Подорожание и удешевление сырья на мировом рынке обычно сказываются на эстонских ценах в течение трех кварталов, добавил Перт.

Хотя по сравнению с февралем рост цен несколько замедлился, цены на товары и услуги в марте все же выросли на 2,8%, сообщает Департамент статистики.

Больше всего за год подорожало моторное топливо. По сравнению с ситуацией годичной давности дизельное топливо подорожало на 19%, а бензин – на 18,5%.