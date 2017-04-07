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Тоом: происходящее в Сирии - катастрофа

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Rus.Postimees.ee
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Яна Тоом. | ФОТО: Radar.

По словам евродепутата Яны Тоом, оправдывать атаку США на авиабазу правительственных сил в Сирии нельзя, так как информации для этого слишком мало.

Однако она уверена, что происходящее в последние три дня в Сирии – это, с точки зрения мирного урегулирования, катастрофа. Она отметила, что политики, которые единодушно обвинили в химической атаке Башара Асада, сделали это при отсутствии реальных доказательств и без соответствующего расследования, пишет ERR Uudised.

Тоом по-прежнему считает крайне нелогичными заявления, что химические атаки были осуществлены по указу Асада.

«Асад должен быть просто идиотом, если он организовал химатаку за день до сирийской конференции, прекрасно зная, что таким образом он еще больше подрывает свои позиции. Если этот шаг был в интересах Асада, то здесь на земле что-то совершенно неправильно», - отметила она.

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