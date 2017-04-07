Убийца снова отправился в тюрьму

В соответствии с обвинением, в марте 2016 года Александр (35) напал на свою сожительницу, несколько раз ударил ее кулаком в лицо, а также ногой в живот, вследствие чего у женщины развился перитонит и через два дня она умерла.

Суд приговорил Александра к шести годам заключения. Но поскольку он согласился на короткое производство, наказание уменьшили на треть и Александру придется провести в тюрьме четыре года. Кроме того, он должен покрыть процессуальные расходы в размере 632 евро и выплатить пострадавшему — близкому погибшей — 551 евро.

Александр не впервые отправился в тюрьму за избиение человека со смертельным исходом. В 2007 году Вируский уездный суд приговорил его к заключению за то, что он деревянной табуреткой избил по голове и лицу свою мать, которая скончалась от полученной мозговой травмы. Тогда суд приговорил его к семи годам тюрьмы.

У Александра в сумме девять судимостей.