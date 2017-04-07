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Яна Тоом назвала министра иностранных дел Эстонии дураком

Rus.Postimees.ee
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Яна Тоом | ФОТО: Mihkel Maripuu

Депутат Европарламента Яна Тоом резко высказалась в Фейсбуке в адрес министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, поддержавшего сегодняшнюю атаку США на авиабазу в Сирии.

“Какого черта? Эстонский министр иностранных дел одобряет атаку американцев против Сирии? Без резолюции ООН? Войну против другого государства. “Уместно и необходимо”. “Политический поворот”. Это никакой не поворот, это провал и нарушение международного права. Давай поговори теперь, как кто-то другой его нарушает и как это неприемлемо. Миксер – дурак. Простите мой французский”, - возмутилась Тоом.

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