Яна Тоом назвала министра иностранных дел Эстонии дураком

“Какого черта? Эстонский министр иностранных дел одобряет атаку американцев против Сирии? Без резолюции ООН? Войну против другого государства. “Уместно и необходимо”. “Политический поворот”. Это никакой не поворот, это провал и нарушение международного права. Давай поговори теперь, как кто-то другой его нарушает и как это неприемлемо. Миксер – дурак. Простите мой французский”, - возмутилась Тоом.