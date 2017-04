Time: Трамп не менее 18 раз в "Твиттере" заявлял о недопустимости ударов по Сирии

Первые записи в Твиттере, где Трамп высказывает свою позицию относительно внешней политики США касательно ситуации в Сирии, появились еще в 2013 году.

"Президент Обама, не надо атаковать Сирию. В этом нет плюсов, зато есть впечатляющие минусы. Приберегите порох для другого (более важного) дня!" - написал Трамп 7 сентября 2013 года.

President Obama, do not attack Syria. There is no upside and tremendous downside. Save your "powder" for another (and more important) day!

Двумя днями позже он вновь повторил призыв не осуществлять атаки на Сирию, поскольку они "не принесут ничего, кроме бед для США". Также он призывал Обаму на посту президента "забыть о Сирии и сделать Америку снова великой".

Кроме того, Трамп еще несколько лет назад полагал, что США вообще не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии.

"Нам надо держаться подальше от Сирии, эти "повстанцы" такие же плохие, как и нынешний режим. Что мы получим в обмен на потраченные миллиарды долларов и жизни наших погибших? Ноль", - писал он в июне 2013 года.

"Запомните, все эти "борцы за свободу" Сирии хотят направить самолеты в наши здания", - говорится в его записи, сделанной в августе того же года.

"Еще раз, нашему очень недалекому лидеру. Не атакуйте Сирию. Если вы это сделаете, произойдет много плохих вещей. От этой битвы США не получат ничего", - считал он тогда.

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING!