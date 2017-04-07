Сергей Лавров сравнил атаку США на Сирию с нападением на Ирак

"Это напоминает ситуацию 2003 года, когда США и Великобритания вместе со своими союзниками вторглись в Ирак без согласия Совета Безопасности (ООН)", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с МИД СНГ в пятницу, сообщает Интерфакс.

Министр выразил мнение, что США ударом в Сирии отвлекают внимание от деятельности террористов "ан-Нусры".

"Опять приходится возвращаться к мысли о том, что "Джебхат-ан-Нусра", которая мимикрирует и меняет названия, каким-то образом может рассматриваться нашими западными коллегами в качестве организации, которую нужно беречь, несмотря на то, что она объявлена Совбеза ООН террористической", - сказал Лавров. По словам министра, Россия будет добиваться выяснения причин нанесения США удара.

Кроме того, Лавров заявил, что атака США на сирийских военных наносит ущерб российско-американским отношениям.

"Удручает, что все это наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и США, но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам", - сказал министр.