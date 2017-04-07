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Министерство образования и науки ищет кандидатов на звание «Учитель года»

Rus.Postimees.ee
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Учитель на уроке. Иллюстративный кадр | ФОТО: Scanpix

До 16 апреля на веб-странице Министерства образования и науки любой желающий может выдвинуть своего кандидата из числа деятелей сферы образования.

В рамках торжественного мероприятия «Учитель года» чествуются работники сферы образования и те, кто его поддерживает, те, чья работа в течение последних трех лет может служить примером другим, кто вносит свой вклад в поддержку развития учащихся, открыт к сотрудничеству и переменам в подходе к обучению.

Министерство хочет отметить тех, чья деятельность как на региональном, так и общегосударственном уровне, оказала значительное влияние на развитие учеников и принесла пользу обществу. Помимо этого, на мероприятии «Учитель года» будут отмечены также учащиеся, которые в прошлом году успешно представляли Эстонию на различных международных соревнованиях, а также их наставники.

Кандидатов можно представить в 11 категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, учитель основной школы, учитель гимназии, классный руководитель, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, наcтавник, руководитель учебного заведения, друг образования, достижение года в сфере образования.

После того, как будут определены кандидаты, уездные комиссии и комиссия по высшему образованию выберут лучших из лучших и передадут общегосударственной комиссии свои предложения по каждой из номинаций. О тех учителях, кого уездные комиссии представят государственной комиссии, мы ждем отзывов от их учеников в форме видео длительностью до двух минут.

Финальное гала-мероприятие «Учитель года» состоится 7 октября в Пярну, также будет вестись прямая телевизионная трансляция. Чествование лучших организует Министерство образования и науки, целевое учреждение Innove и Эстонский союз работников сферы образования.

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