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Спектакль Театра на Малой Бронной "Варшавская мелодия" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Rus.Postimees.ee
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Сцена из спектакля. | ФОТО: архив организаторов

11 мая в таллиннском концертном зале Nokia будет показан спектакль по легендарной пьесе Леонида Зорина

Они познакомились снежным декабрьским вечером 1946 года в консерватории. Она – полька, будущая певица. Он – московский студент. Оба только что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не в силах помешать их чувству. Но пресловутый железный занавес упал между ними непреодолимой стеной...

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов поставил легендарную пьесу Леонида Зорина с артистами нового поколения – Юлией Пересильд и Даниилом Страховым. Спектакль стал настоящим событием, неизменно собирает аншлаги, пользуясь огромной любовью зрителей. История о настоящей любви, написанная полвека назад, откликается в сердцах современных зрителей.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

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