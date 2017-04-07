Обнародовано видео разрушенной авиабазы в Сирии

Корреспондент телеканала Евгений Поддубный рассказал, что на базе уничтожены ангары с девятью самолетами. Он отметил, что после удара уцелели пять истребителей, практически не пострадала взлетно-посадочная полоса, сообщает Интерфакс.

"По словам губернатора, погибли семь человек: пятеро военных и двое мирных граждан. Еще семь человек получили тяжелейшие ранения", - сказал журналист.

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