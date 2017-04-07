Обнародовано видео разрушенной авиабазы в Сирии
7 апреля 2017 г., 13:05
Телеканал "Россия 24" в прямом эфире показал авиабазу "Шайрат" в Сирии, по которой США ночью нанесли ракетный удар.
Корреспондент телеканала Евгений Поддубный рассказал, что на базе уничтожены ангары с девятью самолетами. Он отметил, что после удара уцелели пять истребителей, практически не пострадала взлетно-посадочная полоса, сообщает Интерфакс.
"По словам губернатора, погибли семь человек: пятеро военных и двое мирных граждан. Еще семь человек получили тяжелейшие ранения", - сказал журналист.
Видео можно посмотреть здесь.