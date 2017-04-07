Президент Кальюлайд об атаке США: Запад не мог остаться равнодушным

Postimees публикует заявление Кальюлайд в полном объеме:

Атака с помощью химического оружия, организованная три дня назад режимом Асада против собственного народа, - безобразное преступление, которому нет оправдания. Никакого. Прежнее заключенное в 2013 году международное соглашение, по которому Сирия отказалась от химического оружия, было лишь пустыми словами. Ночной удар США по авиабазе сирийской армии – прямое следствие химической атаки.

Западный мир не мог остаться равнодушным, поскольку применение химического оружия находится в вопиющем противоречии со всем, за что мы стоим. Это также противоречит международным соглашениям и решениям Совбеза ООН. Сирийский кризис нуждается в мирном решении, но для этого необходимо более решительное вмешательство мировой общественности, поскольку прежний курс не принес успеха. Военных преступников необходимо привлечь к ответственности.

Мы обмениваемся информацией и с США, и с другими нашими союзниками и напряженно следим, как развивается и будет ли развиваться ситуация в Сирии дальше. Мы будем вместе стоять за то, чтобы подобные (химические - прим.ред.) атаки не повторились. Я созвала на понедельник совет по гособороне, чтобы обменяться информацией и обсудить развитие ситуации в Сирии.