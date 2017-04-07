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Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти: скончалась упавшая в Темзу женщина

Rus.Postimees.ee
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Андреа Кристя. | ФОТО: HANDOUT/REUTERS

В Лондоне скончалась пострадавшая в результате теракта в марте 31-летняя туристка из Румынии, сообщает The Telegraph.

Женщина упала в Темзу, когда автомобиль въехал в толпу пешеходов на Весминстерском мосту, сообщает Газета.ru.

Андреа Кристя скончалась в больнице после оказания ей всей возможной помощи, заявили в полиции.

Андреа вместе со свои молодым человеком Андреем в Лондоне /AP

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт.

Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем он, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента.

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