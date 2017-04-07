Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти: скончалась упавшая в Темзу женщина

Женщина упала в Темзу, когда автомобиль въехал в толпу пешеходов на Весминстерском мосту, сообщает Газета.ru.

Андреа Кристя скончалась в больнице после оказания ей всей возможной помощи, заявили в полиции.

Андреа вместе со свои молодым человеком Андреем в Лондоне /AP

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт.

Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем он, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента.