Минобороны РФ: эффективность сирийской системы ПВО будет повышена

"Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", - сказал Конашенков на брифинге в Москве в пятницу.

Он также отметил, что любому специалисту понятно: "Решение по нанесению ракетного удара по Сирии было принято в Вашингтоне задолго до событий в населенном пункте Хан-Шейхун, послуживших только формальным поводом, а демонстрация военной силы продиктована исключительно внутриполитическими причинами".

"В настоящее время сирийскими властями проводятся поисковые действия по установлению местонахождения оставшихся 36 американских крылатых ракет и вероятных жертв среди мирного населения", - сообщил Конашенков.

Прошлой осенью "Интерфакс" сообщал, что сирийская армия восстановила техническое состояние систем ПВО, у неё есть зенитные ракетные комплексы С-200, "Бук" и другие системы.

Новейшие системы и комплексы ПВО есть у российской группировки в Сирии: С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе "Хмеймим", С-300 в порту Тартус.