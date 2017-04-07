Можно ли разбогатеть при помощи недвижимости

Приобретать нужно не тогда, когда это делают все. Имейте в виду, что подъемы и спады на рынке происходят постоянно, и не нужно этого бояться. Недвижимость – она как акции, и играть с ней нужно с умом и терпением. Если вы собираетесь вложить в недвижимость последние деньги, я не советую вам этого делать.

В идеале, конечно же, можно дешево покупать и дорого продавать, но это имеет смысл, если вы этим занимаетесь постоянно. В реальной жизни такое может быть чревато финансовыми потерями, но зато, разумно действуя в долгосрочной перспективе, можно получить солидную прибыль. Допустим, вы сделали крупное вложение и ждете лучшего времени для продажи, но рынок может упасть, и вы будете, мягко говоря, очень расстроены. Непрерывные и стабильные купли-продажи уменьшают риски.

Если у вас есть имущество на рынке, где активно происходит спекуляция недвижимостью, как, например, сейчас в столице, вы должны учитывать, что портфель активного инвестора всегда находится под давлением. Денежные средства и инвестиции должны быть долгоиграющими, чтобы можно было пережить неудачи. Большинство тех, кто инвестировал в недвижимость частным образом, на протяжении многих лет находятся в плюсе.

Не стоит строить или покупать только на чужие или кредитные деньги. Разумно соблюдать пропорцию 50:50. Если доля банковского кредита больше, то в случае колебаний на рынке вы будете вынуждены искать дополнительное финансирование. Продумайте и экономически целесообразный альтернативный сценарий, к примеру, если не удается продать, сдайте недвижимость в наем.

Если вы покупаете для сдачи в наем, рассчитайте годовую доходность. Кроме того, необходимо учитывать эксплуатационные расходы, амортизацию и инфляцию.