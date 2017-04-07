Фото: в Каламая продолжают строить новые многоквартирные дома

Вибу, 2 и Вибу, 4 - вот адреса новых домов, расположенных неподалеку от Летной гавани рядом с Каламаяским парком. Это последние два дома из проекта под названием "Морские ворота" - Merevärav.

Фото: YIT Ehitus

„Мы начали строительство на улицах Уус-Каламая, Нооле и вокруг парка Каламая еще в 2006 году, и теперь недалеко от Летной гавани сформирован компактный жилой район, который тянется до новой улицы Вибу", - говорит директор по продажам и маркетингу фирмы-застройщика YIT Ehitus Ингрит Асави.

Всего в спроектированных архитектором Тойво Таммиком четырехэтажных домах 53 квартиры - от однокомнатных до четырехкомнатных площадью от 26,8 до 123,4 квадратных метров. В каждой квартире имеется терраса или балкон.

Фото: YIT Ehitus

Между зданиями будут находится озелененные места для отдыха, детские игровые площадки и уютные внутренние дворики. Покупатель квартиры в этих домах сможет выбрать один из трех видов отделки, разработанных дизайнером YIT Ehitus Греэте Мятас. Дома будут готовы в январе 2018 года.