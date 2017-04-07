Яна Тоом: в Сирии идет передел сфер влияния, и это понятно всем

По-моему, происходящее очень скверно. Особенно скверно – с эстонской кочки зрения – заявление господина Миксера. Я надеюсь, что это его личная позиция, а не позиция правительства Эстонской Республики, потому что если цель у нас оправдывает средства по-любому, тогда грош цена правовым нормам в этом мире. И господин Миксер сам выбивает у себя из рук все аргументы, которыми он до этого достаточно последовательно пользовался, клеймя Россию за агрессию на Украине, за Крым и за все остальное. Если цель оправдывает средства, значит, можно – всё. И об этом заявляет наш глава МИДа! Это не лезет вообще ни в какие вороты.

Что касается Сирии, я не верю, что химические атаки организованы Асадом, потому что он – умный человек. Совершенно понятно, что это безумие – устраивать такие вещи накануне конференции по Сирии. Это в чьих угодно интересах, только не в интересах Асада.

Кроме того, во мне крепнет убеждение в том, что господину Трампу надо сохранять лицо. Он много чего наговорил в пылу предвыборной борьбы – собирался признать Крым, отменить санкции против России, оставить в покое Асада и так далее. Теперь он столкнулся с политической реальностью, поддержки у него нет, и ему надо разруливать ситуацию, сохраняя лицо. Очевидно, эта американская атака – первое действие по сохранению лица.

Я очень надеюсь, что Россия отвечать симметрично не будет, но сейчас ситуация очень хрупкая, и прогнозировать что-то невозможно. Мне очень досадно, что наша любимая добрая старая Европа столь скоропалительна в своих заявлениях. «Он виноват, мы знаем» – откуда вы это знаете? У вас есть какие-либо доказательства? Мы с Марко Михкельсоном спорили в Фейсбуке, и единственное, что он смог мне привести, – это ссылка на статью в Guardian. Но этого мало для обвинений.

Я бы предпочла, чтобы Эстония была сдержаннее. Во всем этом бардаке у кого-то должно найтись достаточно политической мудрости остановиться и оглядеться, стать центром равновесия. Не надо принимать ничью сторону – надо изучать ситуацию, дождаться доказательств, в общем, вести себя конструктивно. Сейчас в Сирии идет передел сфер влияния, и это понятно всем.