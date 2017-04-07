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В странах Балтии топливо подорожало только в столице Эстонии

BNS
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ФОТО: Elmo Riig

Сравнение цен на автозаправочных станциях Statoil в странах Балтии показало, что за эту неделю топливо подорожало только в Таллине, пишет Majandus.

В столице Эстонии топливо подорожало на 2,4 цента, а в Риге и Вильнюсе цены остались на уровне прошлой пятницы.

Так, например, в Таллинне литр бензина 95 miles стоит 1,197 евро, литр 98 miles - 1,247 евро, а за литр дизельного топлива просят 1,177 евро.

Данное сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива может отличаться в зависимости от заправки.

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