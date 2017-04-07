В странах Балтии топливо подорожало только в столице Эстонии

В столице Эстонии топливо подорожало на 2,4 цента, а в Риге и Вильнюсе цены остались на уровне прошлой пятницы.

Так, например, в Таллинне литр бензина 95 miles стоит 1,197 евро, литр 98 miles - 1,247 евро, а за литр дизельного топлива просят 1,177 евро.

Данное сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива может отличаться в зависимости от заправки.