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Где была передовая система ПВО? Журналисты гадают, почему Россия не помешала удару США

Россия дала свое молчаливое согласие на удар?

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: FORD WILLIAMS/AFP

Россия в прошлом предостерегала США от нанесения любых ракетных или авиационных ударов по территориям в Сирии, контролируемым местным правительством под руководством президента Башара Асада, в частности, указывая на возможность применения средств противовоздушной обороны. Однако по каким-то причинам Москва не исполнила обещанного во время нынешней атаки США по сирийскому аэродрому Шайрат.

На это обратил внимание журналист CNN Мэтью Чанс, ранее неоднократно писавший о российских системах ПВО, размещаемых в САР, сообщает Newsru.com.

"Интересно, что Россия не использовала свою передовую систему ПВО в Сирии для предотвращения или срыва американской воздушной атаки", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

​"Из этого можно сделать вывод, что Россия в какой-то степени дала свое молчаливое согласие, поскольку она позволила совершить эти воздушные удары и не вмешалась в ситуацию, хотя военный потенциал у нее для этого был", - заявил Чанс в эфире CNN.

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