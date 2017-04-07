Где была передовая система ПВО? Журналисты гадают, почему Россия не помешала удару США

На это обратил внимание журналист CNN Мэтью Чанс, ранее неоднократно писавший о российских системах ПВО, размещаемых в САР, сообщает Newsru.com.

"Интересно, что Россия не использовала свою передовую систему ПВО в Сирии для предотвращения или срыва американской воздушной атаки", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

​"Из этого можно сделать вывод, что Россия в какой-то степени дала свое молчаливое согласие, поскольку она позволила совершить эти воздушные удары и не вмешалась в ситуацию, хотя военный потенциал у нее для этого был", - заявил Чанс в эфире CNN.