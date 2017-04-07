Если вам позвонят из этой компании, немедленно вешайте трубку

«Звонивший утверждал, что он представитель Microsoft, сказал, что компьютер полон вирусов и вредоносных программ, и что ему нужен доступ к нему, чтобы его починить. К сожалению, работник по незнанию предоставил мошеннику доступ», - рассказал специалист по развитию инфотехнологий Вильяндиской горуправы Марек Магнус.

Однако специалистам из Горуправы все же удалось вовремя взять ситуацию под контроль. «Из музыкальной школы сразу же позвонили нам, и мы велели прервать соединение», - пояснил Магнус. По словам специалиста, файлы на компьютере криптированы не были.

Как сообщил Магнус, на следующий день аналогичный звонок поступил на другое предприятие. «Звонивший говорит по-английски и утверждает, что он из США из Microsoft. Он звонит со скрытого номера, называет какое-то имя и номер телефона, которые не имеют отношения к компании», - пояснил он.

Другой специалист из Вильяндиской горуправы Мадис Мяги подчеркивает, что мошенникам ни в коем случае нельзя давать доступ к компьютеру. «Если вам позвонили, как можно скорее прекратите разговор и не передавайте собеседнику никакой информации».

Департамент предупреждает

«Это очень знакомая схема», - сказал руководитель пресс-службы Департамента государственной инфосистемы Рауно Вери, добавив, что департамент на этой неделе опубликовал соответствующее предупреждение.

Звонящий представляется работником службы поддержки Microsoft или его партнерского предприятия. Он вежлив, готов помочь и утверждает, что хочет привести компьютер в порядок. Он рассказывает, как ему сообщили о заражении компьютера.

В некоторых случаях он может утверждать, что компьютер сам передал информацию в службу поддержки Microsoft или это сделали ИТ-специалисты предприятия, которые сейчас якобы должны устранить неполадки. Однако на сайте Microsoft говорится, что компания не предлагает помощь по своей инициативе и не звонит пользователям.

По данным Департамента государственной инфосистемы, мошенник может попытаться продать лжеантивирус (scareware), который якобы находит на компьютере вредоносные программы или же сам их создает. Стоит владельцу компьютера перевести мошенникам определенную сумму, как компьютер в два счета освобождается от несуществующих вирусов. Кроме того, мошенники могут пытаться украсть данные кредитных карт.

Две распространенные схемы

Для достижения своей цели мошенник по телефону просит скачать программное обеспечение с удаленным управлением или вредоносную программу, которая позволит ему управлять вашим компьютером. В большинстве случаев в качестве инструмента используется программа с удаленным управлением под названием TeamViewer.

Мошенник расскажет, как плохи дела с вашим компьютером, ссылаясь на результаты сканирования, и расскажет, как очистит компьютер - конечно, за определенную сумму. В действительности он лишь удалит загруженные им самим вредоносные программы, а затем попытается как можно быстрее получить деньги, например, через Paypal. Так он сможет украсть и данные кредитной карты плательщика, потому что с помощью удаленного управления будет внимательно следить за платежом.

Вторая распространенная схема – просьба сменить пароль и зайти на определенный сайт. Мошенник сообщит, что это стандартная процедура Microsoft для предотвращения утечки данных с зараженного компьютера.

Еще один инцидент

Представитель Вильяндиского полицейского участка Меэлис Лилль сообщил, что в среду около полудня живущий в Вильянди мужчина средних лет сообщил в полицию, что на его домашний телефон в течение дня несколько раз звонил говоривший по-английски мужчина, который просил доступ к его компьютеру, чтобы устранить в нем неполадки. «К счастью, житель Вильянди не дал подозрительному собеседнику допуск к своему компьютеру», - сказал Лилль.

Он подчеркнул, что если кому-то еще поступят звонки аналогичного содержания, то необходимо отвечать отказом и сообщать о произошедшем в полицию. Кроме того, не стоит забывать, что никому нельзя сообщать пароли от своего компьютера и другие данные, разрешающие к нему доступ.