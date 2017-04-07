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Смотрите в субботу с комментарием на русском: «Левадия» принимает нарвский «Транс»

Sports.ee
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Портал Rus.Postimees.ee снова ведет прямые прямые трансляции матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

В субботу, 8 апреля, в рамках пятого тура чемпионата Эстонии по футболу встретятся столичный "Инфонет" и вильяндиский "Тулевик".

Предматчевые комментарии

Главный тренер "Транса" Адьям Кузяев: «Игра "Левадии" производит приятное впечатление, это действительно сильная команда. Для успешного выступления мы должны действовать дисциплинированно и надежно. Слабых мест у них почти нет, так как на каждой позиции имеется опытный игрок. Из-за полученных игроками основы травм шанс проявить себя получит молодое поколение. Думаю, у нас одна из самых молодых команд в чемпионате».

Трансляция начнется в 12.55!

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