Смотрите в субботу с комментарием на русском: «Флора» встречается с силламяэским «Калевом»

В субботу, 8 апреля, в рамках пятого тура чемпионата Эстонии по футболу сыграют столичная "Флора" и силламяэский "Калев".

Предматчевые комментарии тренеров

Главный тренер "Флоры" Арно Пайперс: "Мы играем дома. В первом домашнем поединке нам удалось завоевать три очка. Силламяэсцы проиграли три первых игры, хотя в матче против "Нымме Калью" они потеряли очки лишь на последних минутах. Затем они обыграли пярнуский "Вапрус". Это значит, что мы должны быть предельно внимательны с соперником".

Главный тренер "Калева" Вадим Добижа: «Нам хорошо знакома "Флора", но в этом году в команде произошли серьезные перестановки. Одно можно сказать точно - "Флора" всегда представляет опасность. Легкой игры точно не будет. Мы должны быть готовы бороться в каждом моменте до конца, действовать дисциплинированно в обороне, а также реализовывать свои голевые моменты».

Трансляция начнется в 18.55!