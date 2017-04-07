Пенсионеры, не разбрасывайтесь деньгами!

О том, что с пенсией и налогами происходит что-то непонятное, Людмила узнала совершенно случайно. «Сыну постоянно нужно восстановительное лечение. В нашей поликлинике ему смогли предоставить две процедуры, за которые нам пришлось заплатить из нашего скудного бюджета, - рассказала мать. – Я обратилась в управу нашей части города за компенсацией, но мне сказали, что чеки нужно нести в Департамент социального страхования. Туда я и отправилась».

Вот во время этого обращения в департамент и обнаружилось, что с сына Людмилы снимают подоходный налог. «Я так поняла, что налог снимают потому, что он работал. Это было еще в конце 80-х, когда после окончания спецшколы его направили в цех, где такие же инвалиды клеили коробочки, делали ценники и другую простую работу. Но цех закрылся с развалом Советского Союза. Не очень понятно, как эти отметки о работе вообще могли появиться, если с ребятами тогда не заключали никаких договоров и ничего не писали в трудовые книжки», - посетовала мать.

На месте ей было предложено написать заявление, и уже через несколько дней на счет сына поступили около 80 евро – переплаченный в прошлом году налог: «Они сказали, что мы зря платили несколько лет, но вернуть они могут только за прошлый год. Остальную сумму предложили требовать по суду».

После рассказа Людмилы, у нас возник ряд вопросов. Во-первых, если речь идет о том, что инвалид до сих пор где-то числится работающим человеком, то почему об этом никогда не говорилось, учитывая, что раз в несколько лет он проходит экспертизу на подтверждение инвалидности и везде указывает, что не работает? Во-вторых, почему на нестыковку внимание обратили только теперь, когда мать инвалида попросила о помощи в оплате процедур сына?

Мы обратились в Департамент социального страхования, где, конечно же, не смогли прокомментировать эту ситуацию, поскольку речь идет о личных данных. Однако из общего ответа советника отдела компенсаций Департамента социального страхования Мерле Сумил-Лаанемаа можно понять, что в данном случае речь идет не о странных пометках в личном деле якобы работающего инвалида. Дело в главной странности нашего государства, при которой пенсии - как по старости, так и по инвалидности - официально облагаются подоходным налогом. Однако есть одно но.

«Да, пенсии подлежат обложению подоходным налогом, но определенная их часть от налогообложения освобождена, - объяснила Сумил-Лаанема. - В 2016 году свободная от подоходного налога часть пенсии составляла 225 евро. В 2017 году эту сумма увеличилась до 236 евро».

Это раз. А два: к этой сумме добавляется и общая, свободная от подоходного налога часть, на которую имеют право все, получающие доход люди. В 2016 году она составляла 170 евро, с этого года увеличилась до 180 евро».

То есть, с пенсии в размере до 410 евро подоходный налог не снимается совсем. Однако главная заковыка в том, что для того чтобы подоходный налог не снимался со всей этой суммы, пенсионер должен подать соответствующее заявление в Департамент социального страхования. «Если такое заявление не было подано, то автоматически на пенсионера распространяется только одна свободная от налога сумма (в 2017 году – 236 евро)», - объяснила представитель департамента.

И далее. По закону, за поступлением налогов следит Налогово-таможенный департамент: «Поэтому если возникла ситуация, когда была удержана слишком большая сумма налога, советуем людям обращаться сразу в Налоговый департамент».

Нужно помнить, что в нашей стране получить какое-то предусмотренное законом благо автоматически как правило не удается. Благо есть, но дают его только тем, кто о нем попросил. Поэтому, если вы, ваши родители или бабушки с дедушками не подавали заявления об освобождении от подоходного налога, это нужно непременно сделать. Иначе с пенсии будут снимать подоходный налог. 60-90 евро – это деньги для того, кто пытается выжить на выплачиваемые в Эстонии пенсии.

Заранее посмотреть, что происходит со снятием налогов с пенсий и компенсаций, можно не выходя из дома – в Интернете, на государственном портале eesti.ee: avaleht → e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi → Minule makstav pension, toetused ja hüvitised. Попасть на страницу можно тут.