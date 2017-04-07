Картина дня: удар США по Сирии, учитель прокомментировал скандальный случай и полиция обратилась к шиномонтажкам

США нанесли удар по Сирии

США в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Сирии: 59 ракет обрушились на базу правительственных ВВС в провинции Хомс. Читайте все подробности, комментарии мировых и эстонских лидеров и аналитику экспертов в нашем блоге, собравшем все самые важные новости по этой теме. Перейти в блог... Например, Яна Тоом назвала министра иностранных дел Эстонии дураком. Читать далее... Ей ответил Юри Ратас. Читать далее...

Учитель прокомментировал скандальный случай

Теперь уже бывший учитель Жан Прокошин, вынужденный покинуть свой пост после скандала, разгоревшегося в результате обнародования записанной на диктофон беседы педагога с детьми, в процессе которой он матерился, по просьбе портала Rus.Postimees прокомментировал инцидент, произошедший в Тартуской гимназии Аннелинна. Читать далее...

Полиция обратилась к шиномонтажным мастерским

Департамент полиции и погранохраны совместно с Эстонским шинным союзом (Eesti Rehviliit) начинает кампанию "Устанавливаю надежные шины!" и призывает присоединиться к этому начинанию все шиномонтажные мастерские, которые устанавливают на автомобили высококачественные, надежные и неповрежденные покрышки. Читать далее...

Планировали роскошную дорогу, а получилось как всегда

В 2009 году жителей Ида-Вирумаа порадовала новость о том, что в ближайшее десятилетие между Йыхви и Нарвой построят четырехполосное шоссе с двухуровневыми перекрестками. Читать далее...

Из-за запаха газа оцепили железнодорожный вокзал в Нарве

Сегодня после 9 утра в Кризисный центр поступило сообщение о том, что в Нарве в районе железнодорожного вокзала чувствуется запах газа. Читать далее...

Убийца снова отправился в тюрьму

Вируский уездный суд отправил в тюрьму мужчину, обвинявшегося в причинении смерти своей сожительнице. Читать далее...

Lux Express инвестирует в новые автобусы три миллиона евро

Lux Express инвестирует в изготовляемые по специальному заказу автобусы Scania Irizar i8 почти три миллиона евро. Новые автобусы класса «люкс» производятся в Испании, а в Эстонию они прибудут в середине мая. Читать далее...